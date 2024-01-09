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الحوثيون استهدفوا سفينة في البحر الأحمر

Lebanon 24
09-01-2024 | 17:56
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قال مصدر عسكري يمني لتلفزيون "الجزيرة" أن الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها "تلقّت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً من غرب مدينة الحديدة اليمنية".
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