"بوينغ" تقرّ بمسؤوليتها عن حادث طائرة "ألاسكا إيرلاينز"

Advertisement

أقرّ الرئيس التنفيذي لبوينغ ديف كالهون بمسؤولية شركته العملاقة في مجال صناعة الطيران عن الحادث الذي تعرّضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز" الجمعة، متعهّداً كامل الشفافية في هذا الملف.وقال كالهون خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن: "سنتعامل مع هذه القضية بدءاً بإقرارنا بخطئنا".وأضاف بحسب ما نقل عنه متحدّث باسم بوينغ: "سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كلّ خطوة".وشدّد كالهون على أنّ بوينغ ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية للتأكّد من أنّ كلّ الطائرات المصرّح لها بالتحليق آمنة ولضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى.وأصرّ الرئيس التنفيذي لبوينغ على أنّ "كلّ التفاصيل مهمّة"، ولم يوضح كالهون ما الذي قصده تحديداً بحديثه عن خطأ شركته في الحادث الذي اضطرت خلاله طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند "أوريغن" إلى أونتاريو "كاليفورنيا".