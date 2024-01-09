الحوثي يشن هجوما معقدا بمسيرات وصواريخ كروز وباليستي

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قالت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجومًا معقدًا بطائرات بدون طيار إيرانية مصممة للهجوم في اتجاه واحد (OWA UAVs)، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى الجنوب الأحمر باتجاه الممرات الملاحية الدولية التي تعبرها عشرات السفن التجارية.وفي بيان لها، قالت سنتكوم إنه تم إسقاط ثمانية عشر طائرة بدون طيار من طراز OWA، وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن بجهد مشترك لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس ماسون (DDG 87)، والمملكة المتحدة HMS Diamond (D34).وأضافت أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 تشرين الثاني مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.