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عربي-دولي

وزيرة الخارجية السلوفينية: لا يوجد فرصة ثانية لإنقاذ غزة

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:16
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قالت وزيرة الخارجية السلوفنية، تانيا فاجون، إن إسرائيل "بالتأكيد" انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة"، مشيرة إلى إن "ما نواجهه في غزة هو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مقلق للغاية".

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وأوضحت وزيرة الخارجية السلوفينية إنها تعتقد أن العالم "فشل في اختبارات الإنسانية"، قائلة إنه "علينا أن نوقف انتهاكات القانون الإنساني على أراضي غزة ونضمن وقف إطلاق النار الدائم".

وتابعت: "إذا نظرت إلى الأعداد وعدد القتلى من المدنيين في غزة، فهي مرتفعة للغاية. إنه أمر لا يطاق. وهذه حقيقة". وحذّرت من أنه "ليس هناك فرصة ثانية لإنقاذ غزة".(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
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