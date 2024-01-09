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عربي-دولي

هل شارك ترامب في اعتداءات جنسية ضد قاصرين؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:26
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كشفت الناشطة الحقوقية فيرجينيا جيفري التي كانت ضحية لتصرفات الملياردير جيفري إبستين، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يكن شاهدا على اعتداءات جنسية ضد قاصرين ولم يشارك فيها.

وأفادت وسائل إعلامية أميركية أن تسريب جزء من وثائق  قضية إبستين كشف هذه المعطيات.
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وبحسب الوثائق، في عام 2016 سُئلت جيفري التي كانت ضحية فضائح حقيقية لجيفري إبستين، أثناء الإدلاء بشهادتها عما إذا كانت تعتقد أن ترامب متورط في أعمال مزعومة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال في منزل الممول، وأكدت جيفري أن ترامب لم يكن شاهدا كما أنه لم يشارك في مثل هذه الأعمال.

التسريبات، كشفت أيضاً أن فيرجينيا جيفري عندما سُئلت أثناء التحقيق عن الرئيس السابق بيل كلينتون، كانت إجابتها بالإيجاب. (روسيا اليوم)
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