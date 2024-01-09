18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هكذا يقتل جنود الجيش الإسرائيلي بشوارع غزة
Lebanon 24
09-01-2024
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة أمس الثلاثاء، منذ بدء المعارك البرية في 27 تشرين الأول إلى 185 جنديا وضابطا، فيما بلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 519 عنصرا، وهذا أكبر عدد من القتلى مقارنة بالهجمات السابقة التي شنتها إسرائيل على القطاع.
Advertisement
ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، سقط الجنود الإسرائيليون جراء معارك مع مسلحي حركة "حماس" الفلسطينية، أو في كمائن، أو بـ"نيران صديقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 9 من جنوده في القطاع في اشتباكات مع مسلحي حركة حماس تخللها انفجار عبوة ناسفة.
ومن بين هؤلاء، قتل ستة جنود احتياط وجميعهم في كتيبة الهندسة القتالية عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت مخصصة لهدم نفق في مخيم البريج للاجئين وسط غزة. ووقع الانفجار بالقرب من المكان الذي كان ضباط يقودون صحفيين في جولة في مصنع لإنتاج الصواريخ تابع لحماس.
وفي خان يونس، قضى رقيبان في هجوم بقذائف صاروخية.، وفي جنوب غزة، قتل جندي مشاة في معارك مع مسلحي حماس.
وكان الإعلان الأخير آخر حصيلة يعلن عنها الجيش، وتعتبر كبيرة نسبيا بالنظر إلى البيانات السابقة.
وفي 14 كانون الأول، أفادت بيانات رسمية بأن 29 جنديا إسرائيليا قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري، في 27 تشرين الاول.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن 13 عنصرا لقوا حتفهم بنيران صديقة، في غارات جوية وقصف للدبابات وإطلاق نار"، وقتل عنصران في حادث دهس مركبات مدرعة تابعة للجيش، بينما قتل جنديان آخران بعد إصابتها بشظايا عرضية لمتفجرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.
وقدر الجيش أن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث المميتة، منها "العدد الكبير من القوات العاملة في غزة، ومشاكل الاتصال بين القوات، وتعب الجنود وعدم اهتمامهم باللوائح".
كما قالت الصحيفة حينها إن حصيلة القتلى تسلط الضوء على التهديدات التي يواجهها الجنود مع تحول الجيش إلى خوض معارك محفوفة بالمخاطر في شوارع غزة المزدحمة، مشيرة إلى أن المناطق الحضرية مليئة بالقنابل والمفخخات وتتخللها شبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها مسلحو حماس لنصب الكمائن أو مباغتة القوات. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
Lebanon 24
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
10:24 | 2024-01-09
09/01/2024 10:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
11:12 | 2024-01-09
09/01/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
14:21 | 2024-01-09
09/01/2024 02:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
00:27 | 2024-01-10
10/01/2024 12:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
13:48 | 2024-01-09
09/01/2024 01:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:20 | 2024-01-10
ما قاله صحافيّ بارز غير عاديّ بالنسبة لإسرائيل: هذا ما سيحصل إنّ تمدّدت الحرب إلى لبنان
05:10 | 2024-01-10
عن إمكانيّة شنّ إسرائيل هجوماً على "حزب الله"... ماذا كشف مسؤولون أميركيّون؟
04:59 | 2024-01-10
بالفيديو: حماس تستولي على "مسيّرة إسرائيلية" خلال مهمةٍ استخباراتيّة
04:49 | 2024-01-10
هل خرق أوستن القانون الأميركي بدخول المستشفى سراً؟
04:30 | 2024-01-10
قد تضمُّ شخصية مهمة للبنان.. هذا ما يجب معرفته عن حكومة فرنسا الجديدة
04:29 | 2024-01-10
الأكبر منذ حرب غزة.. بريطانيا تكشف تفاصيل هجوم الحوثي بالبحر الأحمر
فيديو
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
10/01/2024 12:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
10/01/2024 12:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
10/01/2024 12:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24