هكذا يقتل جنود الجيش الإسرائيلي بشوارع غزة

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ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، سقط الجنود الإسرائيليون جراء معارك مع مسلحي حركة "حماس" الفلسطينية، أو في كمائن، أو بـ"نيران صديقة". ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة أمس الثلاثاء، منذ بدء المعارك البرية في 27 تشرين الأول إلى 185 جنديا وضابطا، فيما بلغ عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول 519 عنصرا، وهذا أكبر عدد من القتلى مقارنة بالهجمات السابقة التي شنتها إسرائيل على القطاع.ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، سقط الجنود الإسرائيليون جراء معارك مع مسلحي حركة "حماس" الفلسطينية، أو في كمائن، أو بـ"نيران صديقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 9 من جنوده في القطاع في اشتباكات مع مسلحي حركة حماس تخللها انفجار عبوة ناسفة.



ومن بين هؤلاء، قتل ستة جنود احتياط وجميعهم في كتيبة الهندسة القتالية عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت مخصصة لهدم نفق في مخيم البريج للاجئين وسط غزة. ووقع الانفجار بالقرب من المكان الذي كان ضباط يقودون صحفيين في جولة في مصنع لإنتاج الصواريخ تابع لحماس.



وفي خان يونس، قضى رقيبان في هجوم بقذائف صاروخية.، وفي جنوب غزة، قتل جندي مشاة في معارك مع مسلحي حماس.



وكان الإعلان الأخير آخر حصيلة يعلن عنها الجيش، وتعتبر كبيرة نسبيا بالنظر إلى البيانات السابقة.



وفي 14 كانون الأول، أفادت بيانات رسمية بأن 29 جنديا إسرائيليا قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري، في 27 تشرين الاول.



وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن 13 عنصرا لقوا حتفهم بنيران صديقة، في غارات جوية وقصف للدبابات وإطلاق نار"، وقتل عنصران في حادث دهس مركبات مدرعة تابعة للجيش، بينما قتل جنديان آخران بعد إصابتها بشظايا عرضية لمتفجرات أطلقها الجيش الإسرائيلي.



وقدر الجيش أن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث المميتة، منها "العدد الكبير من القوات العاملة في غزة، ومشاكل الاتصال بين القوات، وتعب الجنود وعدم اهتمامهم باللوائح".





كما قالت الصحيفة حينها إن حصيلة القتلى تسلط الضوء على التهديدات التي يواجهها الجنود مع تحول الجيش إلى خوض معارك محفوفة بالمخاطر في شوارع غزة المزدحمة، مشيرة إلى أن المناطق الحضرية مليئة بالقنابل والمفخخات وتتخللها شبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها مسلحو حماس لنصب الكمائن أو مباغتة القوات. (الحرة)