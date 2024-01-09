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عربي-دولي

بكين تبلغ واشنطن: الصين لن تتنازل أبداً أو تتراجع في مسألة تايوان

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:39
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حثت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على الحد من الانتشار العسكري والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.
وقالت الصين، الأربعاء، إنّ مسؤولين عسكريين صينيين كباراً أبلغوا نظراءهم الأميركيين، خلال مباحثات جرت في واشنطن، أنّ بلادهم "لن تتنازل أبدا" في مسألة تايوان.
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وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشر عقب المحادثات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء إنّ "الصين لن تتنازل أبداً أو تتراجع في مسألة تايوان.


وأشارت الوزارة إلى أنّ بكين تدعو واشنطن إلى "التوقف عن تسليح تايوان".


 وكانت حدة التوتر بين الصين وتايوان تصاعدت مؤخرا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايبيه.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية مؤخرا، إنها رصدت مناطيد صينية يشتبه في أنها ذات طبيعة تجسسية تحلق فوق مضيق تايوان. (سكاي نيوز)
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