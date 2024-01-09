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وزير الدفاع الأميركي مُصاب بالسرطان.. وبايدن لم يكن يعلم!

Lebanon 24
09-01-2024 | 23:45
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أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع لويد أوستن بسرطان البروستات إلا أمس الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف عنها للعامة.

ونُقل أوستن، (70 عاما)، في أول كانون الثاني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهي حقيقة أخفتها وزارة الدفاع (البنتاغون) عن الأميركيين والبيت الأبيض والكونغرس طوال معظم الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق.
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كما ظلت كاثلين هيكس نائبة أوستن تجهل الأمر عدة أيام، حتى بعد أن طُلب منها خلال إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض مهامه في الثاني من يناير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "لم يُبلغ (بايدن) حتى (الخميس) الماضي بأن الوزير أوستن في المستشفى. ولم يُحط علما حتى هذا الصباح (الثلاثاء) بأن السبب الأساسي لدخوله المستشفى هو سرطان البروستات".

وأضاف: "لم يكن أحد في البيت الأبيض يعلم أن الوزير أوستن مصاب بسرطان البروستات حتى هذا الصباح، وأُبلغ الرئيس فورا بعد ذلك".

وتحدث أوستن وبايدن يوم السبت، ولم يتضح بعد سبب عدم معرفة بايدن حتى أمس الثلاثاء بإصابة أوستن هذه.

تقصير في أداء الواجب
واعتبر الجمهوريون الواقعة دليلا على تقصير أوستن في أداء واجبه، وهو جنرال متقاعد قاد القوات الأميركية في العراق وأول وزير دفاع أسود في الولايات المتحدة. وبدأ الجمهوري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب تحقيقا رسميا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن قال فيها "في ظل الحربين في أوكرانيا وإسرائيل، فإن فكرة أن البيت الأبيض وحتى نائبتك لم يفهما طبيعة حالتك أمر غير مقبول على الإطلاق".  

ونُقل أوستن بسيارة إسعاف إلى والتر ريد بعد أن عانى من مضاعفات علاج سرطان البروستاتا في 22 كانون الأول بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والفخذ والساق. وبعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، نقل أوستن في الثاني من كانون الثاني إلى وحدة العناية المركزة.

ويلي أوستن بايدن مباشرة في ترتيب القيادة بالجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحا في أي لحظة للتصدي لأي أزمة تتعلق بالأمن القومي.

ويتضمن ذلك الاستعداد دائما للدخول في اتصالات آمنة مع مسؤولين آخرين في حالة وقوع هجوم نووي وشيك، وهو أمر قد يكون صعبا في سرير وحدة العناية المركزة. (سكاي نيوز)


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