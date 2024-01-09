توجيه طارئ للمستشفيات الإسرائيلية.. هذا مضمونه

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وجّه المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية جميع المستشفيات في إسرائيل، بأن تكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك.وأضافت قناة "كان" الإسرائيلية أن الوزارة أمرت المستشفيات بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين، على خلفية ارتفاع حدة التصعيد في القطاع الشمالي في الأيام الأخيرة.كما وجهت الوزارة مستشفيات الشمال "زيف" في صفد ومركز الجليل الطبي في نهاريا، للاستعداد لـ"وضع الجزيرة المهجورة"، أي لاحتمال البقاء لأيام دون إمدادات طبية وأدوية وغذاء، وفق المصدر ذاته.(الجزيرة نت)