ماسك يخشى أن يشغل المهاجرون منازل الاميركيين

أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن خشيته من إقدام السلطات الأميركية في المستقبل المنظور على إيواء المهاجرين غير الشرعيين في منازل الأميركيين.





وفي تعليقه على أنباء حول نية سلطات نيويورك تحويل مدرسة إلى ملجأ لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، كتب ماسك على منصة "إكس": "هذا ما يحدث عندما تنتهي عندك الغرف في الفنادق. وقريبا ستنتهي المدارس في المدن وعندها سينتقلون إلى منازلكم".

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وعام 2022 بدأت سلطات ولايات تكساس وأريزونا وفلوريدا في إرسال الأجانب الذين تسللوا إلى الأراضي الأميركية بشكل غير شرعي من المكسيك، إلى واشنطن ونيويورك والمدن الكبيرة الأخرى، وذلك احتجاجا على سياسة الهجرة المفرطة الليونة التي يمارسها رئيس البلاد جو بايدن.

من جهته وصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الوضع على الحدود الغربية للولايات المتحدة بالكارثة، مشددا على ضرورة إغلاق الحدود. ويربط الجمهوريون في الكونغرس القضايا المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بالموافقة على تخصيص أموال إضافية لمساعدة كييف. (RT)