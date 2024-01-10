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عربي-دولي

تفاصيل مثيرة تُكشف للمرة الأولى عن عملية "طوفان الأقصى".. هكذا تم التجهيز والإختراق!

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:09
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كشفت مصادر فلسطينية قريبة من "حماس"، عن تفاصيل جديدة عن هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، الذي غيّر وجه المنطقة، وطوى حقبة وفتح حقبة أخرى على احتمالات لا تنتهي.
 
وبمعلومات مثيرة، قالت هذه المصادر بأن "الطوفان" بدأ بـ70 مقاتلاً فقط نفذوا هجوماً مباغتاً انطلاقاً من عدة مناطق على طول حدود القطاع من شماله إلى جنوبه، تم اختيارهم من مختلف مناطق القطاع من بين مئات من عناصر "وحدة النخبة"، وقد تلقوا تدريبات مكثفة على مدار سنوات.
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وهؤلاء هم الذين تجاوزوا العائق الحدودي الإسرائيلي في اللحظات الأولى عبر تفجير عبوات ناسفة أعدت خصيصاً لتفجير فتحات في جدار سميك بعد تحديد نقاط الضعف فيه، وعبر استخدام طائرات شراعية ومظلات أسقطت مقاتلين وراء المواقع الإسرائيلية وفوقها وحولها.
 
وأكدت المصادر أن خطة اقتحام مستوطنات غلاف غزة ليست بجديدة، بل تم التفكير فيها وبدء الإعداد لها قبل حرب عام 2014. وعندما اندلعت تلك الحرب تم تجميد الخطة، قبل أن تتجدد المساعي بعد عام.
 
ولفتت المصادر، إلى أن العديد من قادة الكتائب في مناطق قطاع غزة، لم يكونوا على علم بأي تفاصيل، أو حتى على علم بوجود نيات عن هجوم قريب، بينما اطلع بعضهم على معلومات محدودة تتعلق بمهامهم.
 
وفيما خصّ قرار تنفيذ الهجوم وتوقيته، فقد اتُّخذ من قبل 5 أشخاص فقط، هم: قائد حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد «كتائب القسّام» محمد الضيف، وأحد أهم مساعديه وأبرز المطلوبين لإسرائيل، محمد السنوار (شقيق يحيى)، والقيادي في الحركة روحي مشتهى، وهو المقرب من السنوار، إلى جانب أيمن نوفل أحد المقربين من الضيف والمسؤول السابق عن «استخبارات القسّام» وقائد «لواء الوسطى» في الكتائب والمسؤول عن غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، واغتالته إسرائيل خلال الحرب الحالية.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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