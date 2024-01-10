بعد جنوب أفريقيا.. تحرّك ليبيّ لمحاسبة إسرائيل

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لقت دعوة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية آذانًا صاغية، في ليبيا، إذ دفعت أطراف سياسية ودبلوماسية باتجاه إعلان تضامنها مع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما لم يصدر قرار موحد من الدولة المنقسمة بعد.وبعد يوم من إعلان سفير ليبيا في هولندا، زياد دغيم، انضمام بلاده إلى المرافعات القانونية التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية الشهر المقبل، دخل محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة وطالب رئيسَي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بـ"دعم الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي".وخاطب رئيس مجلس الدولة المنفي والدبيبة في رسالتين بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذه الدعوى".(الشرق الأوسط)