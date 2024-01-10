Advertisement

عربي-دولي

صد أكبر هجوم للحوثيين... بمشاركة مدمرات وحاملة طائرات

Lebanon 24
10-01-2024 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1150648-638404705600888032.jpg
Doc-P-1150648-638404705600888032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما أعلنت البحرية الأميركية إسقاط ما مجموعه 24 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون مساء الثلاثاء باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، كشفت القيادة المركزية الأميركية عن إسقاط 18 طائرة مسيرة، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.
Advertisement
وفقا لمسؤولين دفاعيين أميركيين، فقد أسقطت البحرية الأميركية ما مجموعه 24 صاروخًا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين تم إطلاقها من اليمن، في الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني، والذي يعد من أكبر الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة.
وقال المسؤولون إنه وفقا للتقييمات الأولية، لم تلحق أي أضرار بالسفن في البحر الأحمر، جراء هذه الهجمات، كما لم تقع إصابات نتيجة إطلاق هذه الصواريخ والطائرات المسيرة.


ووفقا لبيان القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" فإنّ "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ باليستي مضادّ للسفن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.


وأضاف البيان أنّ القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً باليستياً.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن إسقاط هذه الطائرات المسيرة والصواريخ جاء نتيجة "جهد مشترك" لطائرات F/A-18 من يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69)، ويو إس إس جرافلي (DDG 107)، ويو إس إس لابون (DDG 58)، يو إس إس ماسون (DDG 87)، المدمرة البريطانية إتش أم إس دايموند (D34).
ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية.
ويشنّ الحوثيون هذه الهجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
ويقول الحوثيون إنّهم يشنون هذه الهجمات للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-01-10
05:10 | 2024-01-10
04:59 | 2024-01-10
04:49 | 2024-01-10
04:30 | 2024-01-10
04:29 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24