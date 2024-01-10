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عربي-دولي

كانت كافة طلباته تلّبى خوفاً من سطوته.. زعيم مخدرات شهير فرّ من السجن فدبّت الفوضى في هذا البلد!

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:10
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خلال الساعات الماضية، ضربت فوضى عارمة الإكوادور، اذ قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، بينهم شرطيان، في الحرب التي تخوضها قوات الأمن والجيش في الإكوادور ضدّ عصابات المخدّرات منذ أعلن الرئيس دانيال نوبوا يوم الإثنين حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بحسب حصيلة أولية أعلنتها الشرطة الأربعاء.
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وأتت تلك التطورات الدراماتيكية بعدما أصدر نوبوا مرسوماً أعلن فيه أنّ البلاد تشهد "صراعاً داخلياً مسلّحاً"، وأمر بـ"تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".

كما أعلن كذلك حال الطوارئ في سائر أنحاء الإكوادور، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس الملقّب "فيتو"، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وفي السنوات الماضية، ظهرت عصابة "لوس تشونيروس" التي يتزعمها "فيتو" وراحت تتعاون مع "كارتل سينالوا" أشهر العصابات في المكسيك، فتغول نفوذ فيتو وتوسع وبات يهدد كافة مفاصل وقطاعات الدولة، ما دفع السلطات إلى القاء القبض عليه، إلا أن الرجل عاش كإمبراطور في السجن، وكأنه نزيل فندق من خمس نجوم، بحسب ما أفادت بعض التقارير المحلية.
 
وكانت كافة طلباته تلبى، خوفاً من سطوته، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب قبل أشهر، مع اغتيال السياسي فرناندو فيافسنسيو في العاصمة كيتو.

فوسط شبهات حول تورط زعيم المخدرات الشهير، أخرج فيتو من "فندقه"، ونقل إلى سجن شديد الحراسة، حيث حرم من كافة الامتيازات التي كان يتمتع بها.

ويبدو أن الرجل امتعض وراح يخطط للهروب، وهذا ما فعله قبل أيام قليلة، لتدب الفوضى في البلاد، إذ عمدت عصابته التي أضحت أشبه بشبكة إمبراطور المخدرات "إسكوبار" في كولومبيا و"إل تشابو" في المكسيك، إلى مهاجمة الشرطة وحراس السجون فضلاً عن المؤسسات الإعلامية.

يذكر أن قوة فيتو وعصابته زادت في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين.

ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف ناجمة عن صراعات على النفوذ بين عصابات محلية متنافسة مرتبطة بعصابات مكسيكية وكولومبية. (العربية)
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