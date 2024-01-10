18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كانت كافة طلباته تلّبى خوفاً من سطوته.. زعيم مخدرات شهير فرّ من السجن فدبّت الفوضى في هذا البلد!
Lebanon 24
10-01-2024
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال الساعات الماضية، ضربت فوضى عارمة الإكوادور، اذ قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، بينهم شرطيان، في الحرب التي تخوضها قوات الأمن والجيش في الإكوادور ضدّ عصابات المخدّرات منذ أعلن الرئيس دانيال نوبوا يوم الإثنين حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بحسب حصيلة أولية أعلنتها الشرطة الأربعاء.
Advertisement
وأتت تلك التطورات الدراماتيكية بعدما أصدر نوبوا مرسوماً أعلن فيه أنّ البلاد تشهد "صراعاً داخلياً مسلّحاً"، وأمر بـ"تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية".
كما أعلن كذلك حال الطوارئ في سائر أنحاء الإكوادور، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس الملقّب "فيتو"، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
وفي السنوات الماضية، ظهرت عصابة "لوس تشونيروس" التي يتزعمها "فيتو" وراحت تتعاون مع "كارتل سينالوا" أشهر العصابات في المكسيك، فتغول نفوذ فيتو وتوسع وبات يهدد كافة مفاصل وقطاعات الدولة، ما دفع السلطات إلى القاء القبض عليه، إلا أن الرجل عاش كإمبراطور في السجن، وكأنه نزيل فندق من خمس نجوم، بحسب ما أفادت بعض التقارير المحلية.
وكانت كافة طلباته تلبى، خوفاً من سطوته، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب قبل أشهر، مع اغتيال السياسي فرناندو فيافسنسيو في العاصمة كيتو.
فوسط شبهات حول تورط زعيم المخدرات الشهير، أخرج فيتو من "فندقه"، ونقل إلى سجن شديد الحراسة، حيث حرم من كافة الامتيازات التي كان يتمتع بها.
ويبدو أن الرجل امتعض وراح يخطط للهروب، وهذا ما فعله قبل أيام قليلة، لتدب الفوضى في البلاد، إذ عمدت عصابته التي أضحت أشبه بشبكة إمبراطور المخدرات "إسكوبار" في كولومبيا و"إل تشابو" في المكسيك، إلى مهاجمة الشرطة وحراس السجون فضلاً عن المؤسسات الإعلامية.
يذكر أن قوة فيتو وعصابته زادت في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين.
ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف ناجمة عن صراعات على النفوذ بين عصابات محلية متنافسة مرتبطة بعصابات مكسيكية وكولومبية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
Lebanon 24
عاصفة قوية في طريقها إلى لبنان.. تحذير مهم للمواطنين: لا تقتربوا من هذه الأماكن
10:24 | 2024-01-09
09/01/2024 10:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)
11:12 | 2024-01-09
09/01/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
Lebanon 24
بالفيديو مذيعة تبكي على الهواء... ما كشفته عن حالتها الصحيّة فاجأ الجميع!
14:21 | 2024-01-09
09/01/2024 02:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً العاصفة وصلت.. ولكن استعدوا لبنان على موعد مع منخفض أشد قوة في هذا الموعد
00:27 | 2024-01-10
10/01/2024 12:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
Lebanon 24
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
13:48 | 2024-01-09
09/01/2024 01:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:20 | 2024-01-10
ما قاله صحافيّ بارز غير عاديّ بالنسبة لإسرائيل: هذا ما سيحصل إنّ تمدّدت الحرب إلى لبنان
05:10 | 2024-01-10
عن إمكانيّة شنّ إسرائيل هجوماً على "حزب الله"... ماذا كشف مسؤولون أميركيّون؟
04:59 | 2024-01-10
بالفيديو: حماس تستولي على "مسيّرة إسرائيلية" خلال مهمةٍ استخباراتيّة
04:49 | 2024-01-10
هل خرق أوستن القانون الأميركي بدخول المستشفى سراً؟
04:30 | 2024-01-10
قد تضمُّ شخصية مهمة للبنان.. هذا ما يجب معرفته عن حكومة فرنسا الجديدة
04:29 | 2024-01-10
الأكبر منذ حرب غزة.. بريطانيا تكشف تفاصيل هجوم الحوثي بالبحر الأحمر
فيديو
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
10/01/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
10/01/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
10/01/2024 12:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24