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عربي-دولي

أوضاع خطرة يعيشها المهاجرون في تونس.. حبس عشوائي وسوء معاملة

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:09
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أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن "قلقه" إزاء الوضع الخاص بالمهاجرين في تونس و"تداعياته الإنسانية الخطيرة"، مشيرا إلى تلقيه "شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة".
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ولفت المنتدى في بيان له إلى ما وصفه بـ”الإيقاف العشوائي” لمهاجرين على يد "تشكيلات أمنية مختلفة" في بعض معتمديات محافظة صفاقس جنوب البلاد و"ما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة مساعدة المهاجرين".
 
ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه الممارسات تشمل أي كان، حتى الذين دخلوا البلاد بطريقة نظامية، كما أنها "تستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصّر والنساء وعديمي الجنسية" حسب ما أضاف البيان.(أخبار الآن)
المصدر: أخبار الآن
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