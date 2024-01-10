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عربي-دولي

مقتل جندي اسرائيلي وإصابة آخر في معارك غزة

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:24
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم على إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل 9 جنود وضباط آخرين في معارك غزة، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنها واحدة من أكبر الخسائر البشرية خلال 24 ساعة في الحرب في غزة.
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وبمقتل هذا الجندي، يرتفع إجمالي خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه على القطاع إلى 188 قتيلا.



ووفقا لرويترز، سقط معظم القتلى الذين أعلن عنهم الثلاثاء، من الوحدات الهندسية العاملة ضد أنفاق حماس، في جنوب القطاع ووسطه إلى حيث حولت إسرائيل تركيزها في القتال بعدما أعلنت يوم السبت تفكيك البنية التحتية للحركة في شمال غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري خلال إفادة صحفية بثها التلفزيون أمس الثلاثاء إن 6 جنود قُتلوا وأصيب 14 في انفجار عن طريق الخطأ يوم الاثنين بينما كانت القوات تعمل على تدمير البنية التحتية المسلحة.
 وأضاف هغاري "أمس (الاثنين)، كشفنا أكبر موقع تابع لحماس لإنتاج الصواريخ والأسلحة في البريج. خلال النشاط العملياتي في الأنفاق تحت الأرض لتدمير البنية التحتية لموقع إنتاج أسلحة، وقع انفجار ناجم عن نيران دبابة رصدت هدفا معاديا. ويبدو أن قذيفة الدبابة ضربت عمود كهرباء قريبا، مما نجم عنه الانفجار".
وغالبا ما يعلن الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في غزة.
وأعلنت كتائب القسام، الإثنين، أن عناصرها تمكنوا من "استهداف قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة" في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. (سكاي نيوز)
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