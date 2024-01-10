Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام.. النزاعات المسلحة تفتك بالمدنيين حول العالم

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:37
A-
A+
Doc-P-1150665-638404730421862335.jpg
Doc-P-1150665-638404730421862335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد عام 2023 ارتفاعا بنسبة 122٪ في حصيلة القتلى المدنيين جراء النزاعات المسلحة على مستوى العالم، حسب مجموعة "العمل ضد العنف المسلح " AOAV، مقارنة بعام 2022.
وسجّلت الأرقام ارتفاعًا بنسبة 69% في حوادث استخدام الأسلحة المتفجرة، حيث كانت الغارات الجوية مسؤولة عن 67% من الوفيات بين المدنيين.
Advertisement
 
عملية السيوف الحديدية في غزة ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة، حيث نسب إليها 37% من إجمالي الضحايا المدنيين على مستوى العالم.
وشهد عام 2023 أكبر عدد من المدنيين المتضررين منذ بدء تسجيلات AOAV في عام 2010، حيث قتل أو جرح 33846 مدنيا، كما شهد العام المنصرم أكبر عدد من استخدام الأسلحة، حيث تم الإبلاغ عن 7307 حوادث ضارة.
وقال، المدير التنفيذي للمجموعة، إيان أوفرتون: "لقد أثبت العام الماضي أنه الأكثر ضررا على المدنيين بسبب أعمال العنف المتفجرة منذ أن بدأنا مراقبتنا في عام 2010"، لافتا إلى أن المعارك والاشتباكات في أوكرانيا والسودان قد ساهمت في رفع أعداد الضحايا".(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-01-10
05:10 | 2024-01-10
04:59 | 2024-01-10
04:49 | 2024-01-10
04:30 | 2024-01-10
04:29 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24