بالأرقام.. النزاعات المسلحة تفتك بالمدنيين حول العالم

شهد عام 2023 ارتفاعا بنسبة 122٪ في حصيلة القتلى المدنيين جراء النزاعات المسلحة على مستوى العالم، حسب مجموعة "العمل ضد العنف المسلح " AOAV، مقارنة بعام 2022.

وسجّلت الأرقام ارتفاعًا بنسبة 69% في حوادث استخدام الأسلحة المتفجرة، حيث كانت الغارات الجوية مسؤولة عن 67% من الوفيات بين المدنيين.

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عملية السيوف الحديدية في غزة ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة، حيث نسب إليها 37% من إجمالي الضحايا المدنيين على مستوى العالم.

وشهد عام 2023 أكبر عدد من المدنيين المتضررين منذ بدء تسجيلات AOAV في عام 2010، حيث قتل أو جرح 33846 مدنيا، كما شهد العام المنصرم أكبر عدد من استخدام الأسلحة، حيث تم الإبلاغ عن 7307 حوادث ضارة.

وقال، المدير التنفيذي للمجموعة، إيان أوفرتون: "لقد أثبت العام الماضي أنه الأكثر ضررا على المدنيين بسبب أعمال العنف المتفجرة منذ أن بدأنا مراقبتنا في عام 2010"، لافتا إلى أن المعارك والاشتباكات في أوكرانيا والسودان قد ساهمت في رفع أعداد الضحايا".(روسيا اليوم)