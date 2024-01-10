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عربي-دولي

حول انسحاب القوات الأميركية من العراق.. هذا ما أعلنه مستشار السوداني

Lebanon 24
10-01-2024 | 01:52
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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، ضياء الناصري، أن الحكومة أبلغت الجانب الأميركي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد، على الرغم من نفي البنتاغون ذلك.
 
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ولفت الناصري إلى أنه "من المقرر أن تبدأ لجنة عسكرية عليا في إعادة تقييم الموقف العسكري والأمني للبلاد، وتقييم قدرات القوات العراقية، وبحث خطط إعادة بناء هذه القدرات، على أن يتم تقديم هذه التقديرات من اللجنة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة".

كذلك أشار إلى أنه "سيتم أيضا خلال هذه المرحلة تقييم خطر تنظيم داعش وقدرة القوات الأمنية على التعامل معه. وأوضح أن هذه التقييمات الداخلية هي التي ستحدد مسار التفاوض بشأن جدول انسحاب قوات التحالف الدولي وتفاصيله وعدد القوات ونوعيتها والمستشارين وطريقة انسحابهم".(العربية)
المصدر: العربية
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