بعد وقف حماس التفاوض بسبب اغتيال العاروري.. تطور بملف الأسرى الإسرائيليين

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بعد وقف المفاوضات إثر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، الأسبوع الماضي في بيروت، يبدو أن جديداً قد يطرأ على ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.فقد كشف مصدر أميركي ومسؤولون آخرون مطلعون على هذا الموضوع، اليوم الأربعاء، أن بريت مكغيرك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، التقى في الدوحة، أمس الثلاثاء، رئيس وزراء دولة قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وأضافت المصادر أن اللقاء بحث التوترات الإقليمية ومساعي تأمين إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".