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عربي-دولي

هزّة أرضية تضرب ولاية ألاسكا.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 02:14
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.
وذكر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الهزة وقعت على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي جزيرة أداك، وعلى عمق عشرة كليومترات.(جريدة الراية)
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ولاية ألاسكا

المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي

هزة أرضية

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