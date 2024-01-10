هزّة أرضية تضرب ولاية ألاسكا.. كم بلغت قوّتها؟

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الهزة وقعت على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي جزيرة أداك، وعلى عمق عشرة كليومترات.(جريدة الراية)