بالفيديو... الشرطة الأميركية تدخل متهما إلى قاعة المحكمة مكبلا ومقنعا

دخل رجل أمريكي إلى قاعة المحكمة في نيفادا، مكبلا بالأغلال، فيما وضعت القفازات حول يده والقناع لف وجهه، بعد أن كان انقض على القاضية في المحكمة في وقت سابق من يناير الحالي.

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، شوهد ديوبرا ديلون ريدين (30 عاما) وهو يقفز فوق مقعد قاعة المحكمة لمهاجمة قاضية محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس، التي كانت تحكم عليه في قضية مختلفة.

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وبعد هذه الحادثة، وصل ريدين إلى قاعة المحكمة مكبلا بالأغلال والأصفاد كما أنه كان يرتدي قناع البصق والقفازات، وقد تلقى حكما بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في قضية غير ذات صلة.

ووفقا لتقرير الاعتقال، قفز ريدين فوق طاولة الدفاع، وهبط فوق القاضية، وضرب رأسها بالحائط، وشد شعرها.

وقالت شرطة لاس فيغاس في تقرير الاعتقال إن هولثوس عولجت من إصابات في الموقع بعد أن اختبأت تحت المكتب بينما اشتبك مسؤولو المحكمة مع ريدين.



وقالت القاضية: "أريد أن أوضح أنني لا أغير أو أعدل الحكم الذي كنت بصدد فرضه الأسبوع الماضي قبل أن تقاطعني تصرفات المدعى عليه".

وبحسب ما ورد ستوجه لريدين 15 تهمة جناية وجنحة جديدة بسبب الهجوم على القاضية، ما قد يودي به إلى المكوث عقودا في السجن. (RT)