Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... الشرطة الأميركية تدخل متهما إلى قاعة المحكمة مكبلا ومقنعا

Lebanon 24
10-01-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1150680-638404763781973724.jpg
Doc-P-1150680-638404763781973724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل رجل أمريكي إلى قاعة المحكمة في نيفادا، مكبلا بالأغلال، فيما وضعت القفازات حول يده والقناع لف وجهه، بعد أن كان انقض على القاضية في المحكمة في وقت سابق من يناير الحالي.
في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، شوهد ديوبرا ديلون ريدين (30 عاما) وهو يقفز فوق مقعد قاعة المحكمة لمهاجمة قاضية محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس، التي كانت تحكم عليه في قضية مختلفة.
Advertisement
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وبعد هذه الحادثة، وصل ريدين إلى قاعة المحكمة مكبلا بالأغلال والأصفاد كما أنه كان يرتدي قناع البصق والقفازات، وقد تلقى حكما بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات في قضية غير ذات صلة.
ووفقا لتقرير الاعتقال، قفز ريدين فوق طاولة الدفاع، وهبط فوق القاضية، وضرب رأسها بالحائط، وشد شعرها.
وقالت شرطة لاس فيغاس في تقرير الاعتقال إن هولثوس عولجت من إصابات في الموقع بعد أن اختبأت تحت المكتب بينما اشتبك مسؤولو المحكمة مع ريدين.

وقالت القاضية: "أريد أن أوضح أنني لا أغير أو أعدل الحكم الذي كنت بصدد فرضه الأسبوع الماضي قبل أن تقاطعني تصرفات المدعى عليه".
وبحسب ما ورد ستوجه لريدين 15 تهمة جناية وجنحة جديدة بسبب الهجوم على القاضية، ما قد يودي به إلى المكوث عقودا في السجن. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-01-10
05:10 | 2024-01-10
04:59 | 2024-01-10
04:49 | 2024-01-10
04:30 | 2024-01-10
04:29 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24