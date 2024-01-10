الرئيس الصيني يبعث برسالة حول علاقة بلاده مع أميركا.. هذا ما تضمنتهُ!

Advertisement

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في رسالة ردا على صديقة قديمة من ولاية أيوا الأميركية إن العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية.وتحسنت الاتصالات بين البلدين منذ محادثات شي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني، لكن التوتر لا يزال قائما بينهما بسبب تايوان التي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها. وتنتخب الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي رئيسا جديدا السبت.وقال شي لسارة لاند التي التقى بها لأول مرة في أيار 1985 "الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة في العالم، ويتطلب مستقبل ومصير هذا الكوكب أن تكون العلاقات الصينية الأميركية أكثر استقرارا وأن تكون أفضل".