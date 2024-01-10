قد تغير كفة الحرب لأوكرانيا.. تعرفوا إلى مواصفات صواريخ "توروس" الألمانية

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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منتصف الأسبوع الجاري، أنه يمكن هزيمة روسيا في أوكرانيا، مضيفا أن الوضع في ساحة القتال في الوقت الراهن لا يزال مستقرا بشكل نسبي، مطالبا بضرورة تسريع وتيرة تسليم شحنات أسلحة وصواريخ إلى كييف.تصريحات زيلينسكي، تزامنت مع مناقشات محتدمة بين الساسة الألمان وصناع القرار حول أهمية وضرورة تزويد الجيش الأوكراني بصوارخ "توروس" القوية وبعيدة المدى، في وقت يعتبره البعض فرصة غربية مواتية لتعديل كفة الصراع ضد الجيش الروسي الذي يسيطر على خمس أراضي أوكرانية (20 بالمئة)، وأفشل قبل شهور مراحل "الهجوم المضاد".وحسب تقارير، يتعرض المستشار الألماني لضغوط كبيرة لتقديم هذه الصواريخ، إذ يدعم بعض المسؤولين الألمان وممثلي الأحزاب في البرلمان الألماني فكرة تقديم هذه الصواريخ لأوكرانيا، معتبرا أنه الفرصة الوحيدة لوقف التقدم الروسي على الجبهة، كما أن بعضهم دعا إلى قصف أهداف داخل روسيا نفسها.ويرى المحلل السياسي اللبناني والباحث في الشؤون الدولية، سركيس أبوزيد، أن السبب الرئيسي للتردد الألماني في منح أوكرانيا نسخ وإمدادات من صواريخ "توروس" هو الإيمان بأن شحنات الأسلحة الغربية إلى كييف وتدريب الجنود الأوكرانيين لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولن يغير الوضع في ساحة المعركة. فضلا عن الخوف من ردة الفعل الروسية تجاه هذه الخطوة، حيث ستشكل هذه الصواريخ خطراً على جسر القرم وعلى المنشآت الحيوية العسكرية في شبه جزيرة القرم، كما أن هذه الصواريخ ستؤدي إلى خلق الكثير من التعقيدات للقوات الروسية على الجبهة إذا تم استخدامها في قصف الخطوط الخلفية؛ إذ سيتم عزل الخطوط الخلفية على الخطوط الأمامية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف الإمدادات.وأضاف أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "صواريخ توروس الألمانية ستكون قادرة على تدمير قنوات الإمداد من روسيا نفسها إلى إقليم دونباس، وغرف العمليات ومراكز اتخاذ القرار الروسية، وقصف المدن الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، لذلك فإن بعض الخبراء العسكريين يؤكد أن هذه الصواريخ (ستجبر روسيا على الخروج من القرم)، وبعضهم يؤكد أنها (لن تسمح لروسيا بالانتصار في أوكرانيا)".المواصفات والإمكانياتمن جهته، يقول الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات ومقره موسكو، إن صواريخ Taurus KEPD 350/150، تعد من نوعية الصواريخ المجنحة التكتيكي العملياتية (جو–أرض) بعيد المدى، سرعته دون سرعة الصوت، مخصص للضربات عالية الدقة وتدمير أهداف شديدة الحماية وعميقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو.وأضاف ملحم، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن صواريخ توروس الألمانية، يتميز برأس حربي خارق للخرسانات وزنه 481 كغ، ووزن المتفجرات حوالي 50 كغ، والمدى الأقصى لا يقل عن 500 كم، تم تصميم الصاروخ وتصنيعه من قبل شركة Taurus Systems، الواقعة في بلدة شروبن هاوزن الألمانية.(سكاي نيوز)