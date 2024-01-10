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حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
10-01-2024 | 02:54
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جندي وإصابة آخر في معارك قطاع غزة أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 520 منذ الـ7 من تشرين الاول.

 
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى ان الجندي القتيل هو المساعد من قوات الاحتياط إيلكاناه نويلاندير، البالغ من العمر 24 عامًا، وهو مسعف قتالي في وحدة "هبزاك 99"، وسقط في معركة وسط قطاع غزة.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إصابة 7 جنود في صفوفه ومقتل كلب بوليسي تابع له، خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في خان يونس.
 
ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 تشرين الاول نحو 2465 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 1065.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 قتلى، والجرحى إلى 59167  منذ الـ7 من تشرين الاول.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ96 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية. (RT)
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