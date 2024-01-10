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عربي-دولي

اسرائيل تُغيّر استراتيجيتها في سوريا.. استهداف "الحزب" سيتم بشكل مباشر

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:09
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لفتت وكالة رويترز حسب مصادرها إلى أن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية وأفرادا مشاركين في نقل أسلحة إيران لجماعات متحالفة معها في المنطقة.

وذكرت المصادر، ومن بينها مسؤول بالمخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم الحكومة السورية، أن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وما أعقبه من عمليات القصف الإسرائيلية في غزة ولبنان.
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وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن إسرائيل عمدت إلى ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي ينشط فيها حزب الله ، فإنها تنفذ حاليا غارات جوية أكثر فتكا وتواترا تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا، إذ تخلت اسرائيل عن "قواعد اللعبة" القائمة على التكتم لضرباتها في سوريا في السابق، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" إزاء تكبيد حزب الله هناك خسائر فادحة.
 
وأضاف القائد "لقد اعتادوا إطلاق نيران تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب من الشاحنة، فيخرج رجالنا من الشاحنة ثم يضربون الشاحنة"، واصفا الهجمات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي كانت جماعة حزب الله تقوم بها قبل السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأردف قائلا "إسرائيل تشن الآن غارات جوية أكثر فتكا وأكثر تواترا على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا. إنهم يقصفون الجميع مباشرة. إنهم يقصفون من أجل القتل".(رويترز)
المصدر: رويترز
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