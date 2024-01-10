اسرائيل تُغيّر استراتيجيتها في سوريا.. استهداف "الحزب" سيتم بشكل مباشر

Advertisement

لفتت وكالة رويترز حسب مصادرها إلى أن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية وأفرادا مشاركين في نقل أسلحة إيران لجماعات متحالفة معها في المنطقة.وذكرت المصادر، ومن بينها مسؤول بالمخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم الحكومة السورية، أن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وما أعقبه من عمليات القصف الإسرائيلية في غزة ولبنان.وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن إسرائيل عمدت إلى ضرب أهداف مرتبطة بإيران في سوريا لسنوات، بما في ذلك المناطق التي ينشط فيها حزب الله ، فإنها تنفذ حاليا غارات جوية أكثر فتكا وتواترا تستهدف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا، إذ تخلت اسرائيل عن "قواعد اللعبة" القائمة على التكتم لضرباتها في سوريا في السابق، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" إزاء تكبيد حزب الله هناك خسائر فادحة.