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عربي-دولي

طقس عاصف بأميركا.. مقتل 3 في موجة باردة تستمر لأسابيع ووقوع أضرار بالغة

Lebanon 24
10-01-2024 | 03:25
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اجتاح طقس شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء طقس استمرار تلك الموجة الباردة لأسابيع في مناطق مختلفة بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع في شمال غرب المحيط الهادئ.
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وذكرت تقارير من السلطات ووسائل إعلام محلية أن رياحا عاتية وبعض الأعاصير اجتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا.
وأسفرت أعاصير عن وقوع أضرار بالغة في مناطق بولاية فلوريدا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن أمطارا غزيرة ورياحا عاتية ضربت مساحة كبيرة من الساحل الشرقي أمس الثلاثاء وستستمر حتى اليوم الأربعاء.
ويتوقع هطول أمطار على مساحة كبيرة من الشمال الشرقي للبلاد حيث سقطت ثلوج كثيفة في مطلع الأسبوع الجاري وهو ما يزيد من خطر حدوث فيضانات كبيرة.
ويأتي الطقس القارس في أعقاب عدد قياسي من الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة وأنفقت عليها "مليارات الدولارات" العام الماضي.
وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل وشركة في 12 ولاية أمس الثلاثاء.
ويستمر تساقط الجليد اليوم الأربعاء على منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى حيث شهدت أجزاء كثيرة منها عواصف ثلجية يومي الاثنين والثلاثاء. (سكاي نيوز)
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