رغم رفض المحافظة.. أميركا تبدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في أوكيناوا اليابانية

أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية أن بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في أوكيناوا بدأ اليوم الأربعاء وسيستغرق تسع سنوات.

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وأضاف: "لقد تلقينا تقريرا من وزارة الدفاع يفيد بأن البناء في منطقة خليج أورا بدأ اليوم، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة وتحديد مدة البناء بتسع سنوات وثلاثة أشهر واليوم سيكون نقطة البداية".وبدأت الأعمال التحضيرية يوم الاثنين الماضي حيث تم تسييج المنطقة البحرية ووصلت سفينة بناء وغواصون إلى هناك.وكانت خطط نقل القاعدة مصحوبة بالعديد من الدعاوى القضائية من قبل المحافظة الرافضة لذلك، ما أدى إلى تأخير عملية البناء حيث كان من المفترض أن يتم نقل قاعدة فوتينما إلى محافظة أوكيناوا في عام 2022، حيث رفعت المحافظة مرارا دعوى قضائية ضد السلطات المركزية، مما أدى إلى تأخير كبير في عملية ملء الشريط الساحلي.(روسيا اليوم)