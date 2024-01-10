في 3 كانون الثاني، وقع هجوم إرهابي في مدينة كرمان الإيرانية استهدف حشوداً كانت مشاركة في احياء الذكرى الرابعة لمقتل القائد الإيراني السابق قاسم سليماني في غارة جوية أميركية.

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وبحسب موقع "Middle East Eye" البريطاني، "في 4 كانون الثاني، أدت غارة جوية بطائرة مسيّرة إلى مقتل أربعة من أفراد المجموعات العراقية وإصابة ستة آخرين في بغداد. وألقت السلطات العراقية باللوم على التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وفي 25 كانون الأول، اغتالت إسرائيل رضي موسوي، القائد الإيراني الأعلى في سوريا، وأتبعت ذلك باغتيال نائب زعيم حماس صالح العاروري، الذي قُتل في بيروت. واتهم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إسرائيل بمحاولة "جر" البلاد إلى حرب إقليمية. ومنذ تشرين الأول، واصلت إسرائيل هجماتها في مختلف أنحاء قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط أعداد مروعة من الضحايا. وحتى 3 كانون الثاني، قُتل وجُرح أكثر من 90000 فلسطيني و2500 إسرائيلي، وتم تهجير 75 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة، ودُمر حوالي 335000 منزل سكني في غزة".

وتابع الموقع، "يحدث كل هذا في مكان اعتبرته الأمم المتحدة "غير قابل للعيش فيه" قبل بدء الحرب، بسبب الحصار الإسرائيلي المدمر الذي بدأ منذ عام 2007. ومنذ تشرين الأول، أسقط الجيش الإسرائيلي أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أي أربعة أضعاف قوة القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية".

حرب إقليمية

وبحسب الموقع، "تعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا للهجوم أكثر من 100 مرة، ونفذ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية انتقامية في العراق وسوريا ضد المسلحين المتحالفين مع إيران. وتظهر هذه الاشتباكات مدى انتشار تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في كل أنحاء الشرق الأوسط. وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي: "تريد إسرائيل توسيع الحرب لتشمل لبنان، ويبدو أنها ترحب بحرب مفتوحة ضد ما يسمى بمحور المقاومة، حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والحكومة الثورية في إيران".

وتابع الموقع، "إن الحرب الإقليمية ستكون كارثة على المنطقة وعلى المجتمع الدولي وحتى على إسرائيل. ولذلك، هناك حاجة إلى إجراءات متعددة لاحتواء مثل هذا التهديد الوشيك. وتتلخص الخطوة الأولى والأكثر أهمية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تتمتع بالنفوذ لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبول وقف دائم لإطلاق النار. وقال اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك: "كل صواريخنا، والذخائر، والقنابل الموجهة بدقة، وكل الطائرات والقنابل، تأتي من الولايات المتحدة". وأضاف: "في اللحظة التي تقرر فيها أميركا وقف الدعم، لا يمكنك الاستمرار في القتال. ليس لديك القدرة... الجميع يدرك أننا لا نستطيع خوض هذه الحرب بدون الولايات المتحدة. نقطة".

وأضاف الموقع، "استخدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حق النقض ضد قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الذي عارضته 10 دول فقط من أصل 186 دولة، في حين خلصت العديد من جماعات حقوق الإنسان داخل إسرائيل وخارجها إلى أن الفلسطينيين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري. إذاً، يحتاج بايدن إلى تغيير المسار. والخطوة الحيوية الثانية هي السلام الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا يتطلب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وإنهاء 75 عامًا من التهجير والاحتلال الفلسطيني. وفي الحقيقة، لن يكون الشرق الأوسط آمنا أو مستقرا أبدا من دون التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة الفلسطينية. وهنا مرة أخرى فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على إرغام إسرائيل على قبول السلام العادل مع الفلسطينيين".

مهاجمة إيران

وبحسب الموقع، "تتلخص استراتيجية إسرائيل الطويلة المدى في إقناع الولايات المتحدة بمهاجمة إيران. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في صحيفة وول ستريت جورنال في 28 كانون الأول: "تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مواجهة إيران بشكل مباشر". في أيار 2018، وعلى الرغم من امتثال إيران الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة على مدى ثلاث سنوات، سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واتبع استراتيجية الضغط الأقصى التي تتكون من الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري ضد إيران للحصول على "صفقة أفضل". وزعم نتنياهو أنه أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني".

وتابع الموقع، "الخطوة الرئيسية الثالثة هي احتواء التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران. كانت إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 إلى المسار الصحيح هدفًا رئيسيًا لبايدن بعد أن أنهت إيران امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب. وتوصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بوساطة قطرية وعمان، تم بموجبه إطلاق سراح 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى قطر، لاستخدامها في الاحتياجات الإنسانية لإيران. كما أطلقت الولايات المتحدة وإيران سراح خمسة سجناء أميركيين إيرانيين كجزء من الصفقة".

وأضاف الموقع، "وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، والسماح بزيادة عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، ووقف هجمات وكلائها على القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، سيتم السماح لطهران بتصدير المزيد من النفط، وسيتم إطلاق سراح أموال إيران في العراق تدريجياً. إلا أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة أدت إلى القضاء على الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين لكاتب المقال: "بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، لن يواصل الأميركيون المفاوضات مع إيران، لقد ماتت خطة العمل الشاملة المشتركة، والدبلوماسية النووية مع إيران ماتت". وأضاف أن "الولايات المتحدة طلبت من الحكومة القطرية أن تطلب من إيران عدم طلب مبلغ الستة مليارات دولار في الظرف الحالي".

مسار تصادمي

وبحسب الموقع، "أقر مجلس النواب الأميركي إجراء وافق عليه الحزبان في 30 تشرين الثاني لمنع إيران من الحصول على مبلغ الستة مليارات دولار. في الواقع، واشنطن وطهران تسيران على مسار تصادمي، وبالإضافة إلى تصاعد الاشتباكات الإقليمية، تواصل إدارة بايدن إصدار عقوبات جديدة ضد إيران، ورداً على ذلك، تواصل طهران تصعيد برنامجها النووي. واستناداً إلى أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يكفي نظرياً لصنع ثلاث قنابل نووية. ومع استمرار الحرب في غزة، وفي غياب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والفشل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فإن احتمال التصعيد الإقليمي أصبح أكبر مما كان عليه منذ سنوات".

وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، فإن إنهاء عقود من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أمر مطلوب لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط. ويتعين على قادة الولايات المتحدة وإيران أن تتحليا بالشجاعة اللازمة للدخول في حوار واسع النطاق للتوصل إلى اتفاق شامل، بما في ذلك إحياء الاتفاق المؤقت وخطة العمل الشاملة المشتركة وحل كل القضايا الأخرى المتنازع عليها. وإذا كان هذا غير واقعي، فيتعين على الدول الثماني المحيطة بالخليج الفارسي (إيران والمملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين) أن تتوصل إلى اتفاق إقليمي كبير بشأن هيكل أمني وتعاوني جديد في الخليج يتضمن اتفاقاً نووياً إقليمياً ومنطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل".