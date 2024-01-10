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عربي-دولي

كابوس روسيّ جديد يُلاحق أوكرانيا.. "درون" بمواصفات خارقة ستشعل الحرب

Lebanon 24
10-01-2024 | 04:00
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ذكرت مجلة "نيوزويك" أن مسيرات "كوب" الهجومية الروسية الجديدة التي تعمل بمحرك كهربائي ستلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، وستمثّل كابوسا حقيقيا لها، إذ إنّ هذه النسخة تتمتع بميزات مذهلة وتجعلها أقوى بكثير من سابقاتها، وكابوسا لقوات كييف". 
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وفي وقت سابق أعلن رئيس شركة "كلاشينكوف" الروسية آلان لوشنيكوف تزويد وزارة الدفاع الروسية بدفعة أولى من هذه الطائرات، التي تبلي بلاء حسنا في القتال وتدمير دروع كييف بما فيها دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية.

وتعمل "كوب" بمحرك كهربائي وتحمل رأسا قتالية تزن ثلاثة كيلوغرامات، وأقصى مدة لتحليقها 30 دقيقة بسرعة 130 كيلومترا في الساعة، حيث يتم توجيه هذا الدرون عبر الفيديو من كاميرا يحملها ويتميز بدقة عالية.

وهو عديم الضجة وسهل التشغيل والتوجيه ولا يراه الرادار، ويعجز عنه التشويش عبر الأقمار الصناعية حيث يعمل بنظام "غلوناس" الروسي للملاحة وتحديد المواقع.(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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