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الحوثي: استهدفنا سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

Lebanon 24
10-01-2024 | 07:21
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بعد ساعات فقط على الهجوم الـ 27 في سلسلة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.
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