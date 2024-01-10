الحوثي: استهدفنا سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

بعد ساعات فقط على الهجوم الـ 27 في سلسلة الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.



Advertisement