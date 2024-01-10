ملياردير يتلقى ضربة قويّة... خسر أكثر من 11 مليار دولار في يوم واحد!

خسر الملياردير الإندونيسي براجوجو بانجيستو قطب البتروكيماويات والطاقة، 11.4 مليار دولار في يوم واحد، بسبب تراجع أسهم شركته "Barito Renewables Energy" و"Chandra Asri Pacific"، بنسبة 20% لكل منهما. Advertisement

وبلغ صافي ثروته الآن بعد الخسارة 42.1 مليار دولار.

وعلى الرغم من الانخفاض الهائل، فلا يزال بانجيستو أغنى فرد في البلاد، بحسب مجلة "فوربس". (العربية)