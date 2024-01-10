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إقتصاد

ملياردير يتلقى ضربة قويّة... خسر أكثر من 11 مليار دولار في يوم واحد!

Lebanon 24
10-01-2024 | 07:25
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خسر الملياردير الإندونيسي براجوجو بانجيستو قطب البتروكيماويات والطاقة، 11.4 مليار دولار في يوم واحد، بسبب تراجع أسهم شركته "Barito Renewables Energy" و"Chandra Asri Pacific"، بنسبة 20% لكل منهما.
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وبلغ صافي ثروته الآن بعد الخسارة 42.1 مليار دولار.
 
وعلى الرغم من الانخفاض الهائل، فلا يزال بانجيستو أغنى فرد في البلاد، بحسب مجلة "فوربس". (العربية)

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