انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

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انتُخب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، بعد تصويت جرى في جنيف.وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على 30 صوتا من مجموع أعضاء المجلس الـ 47، فيما حصلت جنوب أفريقيا على 17 صوتا.ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الأربعاء، إن انتخاب المغرب "لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".