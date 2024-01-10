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عربي-دولي

مُبتكر "سناب شات" ينعى وسائل التواصل: "ماتت"

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:08
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"ماتت وسائل التواصل الاجتماعي. يحيا سناب شات!" كان هذا عنوان مذكرة داخلية أرسلها الشاب إيفان شبيغل مبتكر وصاحب تطبيق التراسل الفوري "سناب شات" للأجهزة المحمولة، إلى موظفيه.

وأعلن الشاب أن "وسائل التواصل الاجتماعي قد ماتت" وهاجم المنافسين، وتوقع أن تتفوق شركته وتهيمن على الهواتف الذكية، بحسب تقرير لـ "بزنس إنسايدر".
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وأخبر موظفيه هذا الأسبوع أنهم يعملون في منصة نادرة لوسائل التواصل الاجتماعي "تجعل الناس سعداء"، مشيراً إلى أن الشركة "وصلت إلى نقطة انعطاف حقيقية"، بينما تستهدف المنافسين الذين قال إنهم يشملون فيسبوك وإنستغرام بالإضافة إلى منصة "إكس".

وكتب في المذكرة أن "هذا العام هو فرصة للبناء على كل الزخم الذي طورناه وتحقيق إمكاناتنا الكاملة".

وقال إنه خلال النصف الأول من عام 2024 على الأقل، سيركز برنامج "سناب شات" على "الجمع بين العديد من المشاريع الرئيسية التي نعتقد أنها ضرورية لنجاحنا على المدى الطويل"، ويشمل ذلك التركيز على زيادة نمو المستخدمين في الأسواق المتقدمة مثل أميركا الشمالية وأوروبا.

كذلك أوضح أن هناك حاجة إلى المزيد من "النهج الذي يركز على نظام التشغيل iOS" وبذل مزيد من الجهود لتحسين استهداف الإعلانات والأداء.

بالإضافة إلى دمج "تفاعلات المحتوى والإعلان" في Spotlight وStories، وهي الميزات الأساسية في تطبيق "سناب"، مع التنقل بالتمرير العمودي. (العربية)
 
 

 

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