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عربي-دولي

إيران تتعرّض لهزّة أرضيّة.. ماذا قال معهد الجيوفيزياء عن قوّتها؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:16
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.1 على مقياس ريختر اليوم محافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن معهد الجيوفيزياء في جامعة طهران قوله إنَّ الهزة ضربت ضواحي شهداد في المحافظة، وكانت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
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