قضيّة فساد كبيرة تهزّ وزارة... مدراء وموظفون من بين المتّهمين!

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كشف محامي المحاسبين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين في مصر أحمد النمس، تفاصيل مهمة في القضية، وقال إنّ "عدد المتهمين في القضية 37، بينهم العضو المنتدب والتجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، واثنان من المديرين و14 موظفا والباقون أصحاب المنافذ".وأشار إلى أن النيابة العامة قامت سريعا بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم اتهامهم بالربح عن طريق صرف الزيت والسكر دون وجه حق، وتم اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية حيث قاموا بوضع كميات غير حقيقية وصرفها لأصحاب المنافذ، وتسبب ذلك في حصول أصحاب المنافذ على 10 ملايين و361348 ألف جنيه.ولفت إلى أن الموظفين الصغار وقعوا ضحية لأعمال المديرين الكبار، وهناك محاولات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع لغلق القضية. (روسيا اليوم)