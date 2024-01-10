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إقتصاد

السعودية تطلق 5 إقامات لاستقطاب الكفاءات والمواهب

Lebanon 24
10-01-2024 | 08:35
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أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة ولتكون مركزا عالميا يحتضن أفضل المواهب والاستثمارات.

وأشار رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة ماجد بن عبد الله القصبي، إلى أن "المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار". (روسيا اليوم)
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