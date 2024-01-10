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إقتصاد

دولة ترفع سعر البنزين بشكل كبير جدّاً... كم أصبح ثمنه؟

Lebanon 24
10-01-2024 | 09:00
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أعلنت كوبا التي تعاني من شح السيولة زيادة سعر الوقود بخمسة أضعاف، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في الأول من شباط، في إطار سلسلة إجراءات تسعى من خلالها لخفض العجز في موازنتها.

وسيرتفع سعر لتر البنزين العادي من 25 بيزو إلى 132 بيزو، بينما سيرتفع سعر البنزين الممتاز من 30 إلى 256 بيزو، وفق الحكومة.
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وقال أحد الأشخاص إنه سيتعيّن عليه الآن دفع نصف رابته الشهري البالغ حوالى 21 دولارا لشراء عشرة لترات من الوقود لدراجته النارية، أي ما يكفيه مدة أسبوع. (سكاي نيوز)
 
 

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