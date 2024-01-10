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عربي-دولي

بشأن تطورات مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل.. هذا ما كشفه أحدث تقرير

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:00
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بينما أرسلت واشنطن مبعوثها للشرق الأوسط "بهدوء إلى الدوحة"، تجري في القاهرة محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين من أجل التوصل إلى صيغة لاتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، عن لقاء جمع بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، في الثلاثاء.
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وقال التقرير إن المسؤولان ناقشا التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بحسب مصدر أميركي ومصدرين آخرين مطلعين.
 
ووفقا لموقع "أكسيوس"، أبقى البيت الأبيض والحكومة القطرية الرحلة "بعيدة عن الأضواء"، ولم يعلنوا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدروا بيانا عن لقائه مع رئيس الوزراء القطري.
 
وأشار الموقع، أن إسرائيل وحركة حماس، قدما مقترحين للتوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك فجوات واسعة بين الاتفاقين.
 
واستؤنفت المفاوضات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن علقت حماس المحادثات لعدة أيام بسبب مقتل إسرائيل لمسؤول حماس صالح العاروري في بيروت، وفقا لمصادر مطلعة على هذه القضية.
 
ومن جهة أخرى، قال مسؤول مصري إن وفدا إسرائيليا وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع مصر بشأن احتمال إجراء عملية تبادل للرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤول مصري الأربعاء إن مصر وقطر تسعيان الى إطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس وجماعات مسلحة أخرى مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الاسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. (سكاي نيوز عربية) 
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