ترامب: لن نُساعد الاتحاد الأوروبي إذا تعرض لهجوم

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كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حذره في محادثة شخصية من أن الولايات المتحدة لن تهب لمساعدة الاتحاد إذا تعرض لهجوم مسلح.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المفوض الأوروبي قوله إنّ ترامب أخبره أنّه "يتعين أن تفهموا أنه إذا تعرضت أوروبا لهجوم، فلن نأتي لمساعدتكم أو دعمكم".وبحسب بريتون، فقد أدلى الرئيس السابق للولايات المتحدة بمثل هذا التصريح في محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس بسويسرا عام 2020، وكان بريتون نفسه حاضرا في هذا الاجتماع.ووفقا للمفوض الأوروبي، أشار ترامب أيضا إلى أن "الناتو قد مات" وأن الولايات المتحدة ستنسحب من هذا الحلف.وأعرب بريتون عن قلقه قائلا: "كان هذا بمثابة جرس إنذار، وترامب يمكن أن يعود". (روسيا اليوم)