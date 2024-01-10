بسبب مخاوف أمنية.. الصحة العالمية تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة، اليوم، بسبب مخاوف أمنية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة؛ نظراً لعدم الموافقة على طلبات زيارة، فضلاً عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 كانون الأول.

وقال في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف: "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين... ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية". ( الشرق الأوسط)