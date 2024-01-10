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عربي-دولي

القناة 13 الإسرائيلي تسرب مقترح حول غزة: نفي حماس مقابل انسحاب إسرائيل

Lebanon 24
10-01-2024 | 11:36
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ذكرت "القناة 13 الإسرائيلية" تفاصيل زعمت أنه مقترح نسبته إلى قطر يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، إذا يتضمن المقترح خروج حماس من غزة مقابل انسحاب إسرائيل من غزة.
في المقابل، لم يصدر عن الدوحة أي معلومات رسمية أو بيانات في هذا الشأن، فيما لم يجر تأكيد هذا الزعم من مصدر مستقل.
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وتقول القناة الإسرائيلية، إنه وفقا لـ"مصادر مقربة من المسؤولين في الدوحة، فقد قامت قطر بصياغة اقتراح سيقدم مساء الأربعاء إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني في إسرائيل".
وبموجب الاقتراح المزعوم، تقول "القناة 13 الإسرائيلية"، فإنه "سيتم نفي قادة حماس، خارج قطاع غزة، وسيتم إطلاق سراح جميع المختطفين، ولو على مراحل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
وسبق أن رفضت حماس أطروحات مشابهة، مشددة على أن إطلاق الرهائن يجب أن يقابله إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
في المقابل، رحبت هيئة شؤون المختطفين والمفقودين الإسرائيلية، وقالت "إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء تبعث بعض الأمل في نفوس العائلات القلقة على مصير أحبائها الذين يموتون في أنفاق حماس منذ عام 2013".

المصدر: سكاي نيوز+ القناة 13 الإسرائيلية
المصدر: سكاي نيوز عربية
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