"التعاون الإسلامي" تُدين جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

قال البيان الختامي لاجتماع "لجنة فلسطين" باتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب وهجمات وحشية" في قطاع غزة.

وجاء في البيان الختامي: "بينما يرتكب الكيان الصهيوني جرائم حرب وهجمات وحشية، فإنه يعارض عمدا أي وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات لإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى".

وطالب البيان "المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة مرتكبي جرائم الكيان الصهيوني في غزة إلى الجهات الدولية".

واعتبر المشاركون "قضية فلسطين بأنها القضية الأساسية للأمة الإسلامية"، داعين إلى "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلن المشاركون في الاجتماع أنهم "سيبذلون كل جهودهم لوقف البناء الاستيطاني الصهيوني غير القانوني وأي مشروع ضم للضفة الغربية".

وشكر البيان جنوب إفريقيا على رفعها دعوى قضائية ضد إسرائيل في محمة العدل الدولية نتيجة انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مؤكدا أن "تصرفات إسرائيل هي إبادة جماعية وتطهير عرقي وتستهدف جميع مواطني غزة دون استثناء". ( الشرق الأوسط)