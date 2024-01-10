تعرفوا عليهم.. إيران تكشف عن هوية منفذي هجومي كرمان

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم الأربعاء أنه تم تحديد هوية الانتحاريين اللذين نفذا الهجومين الإرهابيين في كرمان.

وأوضح وحيدي خلال كلمة له هامش اجتماع الحكومة "أن أحد الانتحاريين طاجيكي الجنسية، وأن الثاني هو على الأرجح طاجيكي أيضاً".

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وأضاف وزير الداخلية: "تم اعتقال بعض العناصر المرتبطة بهذا الحادث، كما تم اكتشاف مرافقهم الأخرى من قبل الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية هجوم كرمان الإرهابي، لافتاً إلى أن المتهمين يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية.



المصدر: روسيا اليوم