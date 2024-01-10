أردوغان: عدة دول دخلت في سباق تسلح بعد الصراع الأوكراني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدة دول دخلت في سباق تسلح بعد اندلاع الصراع الأوكراني.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة: "لقد شهد العالم تغييرات بعد اندلاع الصراع. في هذه الحقبة الجديدة هناك اهمية متزايدة تحتلها الجغرافيا السياسية".

وأضاف "في إطار التغييرات الجارية نشهد أيضًا تغييرات جذرية في المفاهيم الأمنية. فعلى سبيل المثال، الدول التي كانت تنظر قبل 5 - 10 سنوات للإنفاق الدفاعي باعتباره إهدارا وعبئا على موازنة الدولة، بدأنا نلحظ انخراطها في سباق تسلح خلال العام او العامين الماضيين".

وأضاف: إنجازاتنا في الصناعات الدفاعية، التي تعتبر الطائرات المسيرة واحدة من مكوناتها، تحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2023، حطمنا رقما قياسيا في تاريخ تركيا، حيث بلغت قيمة صادراتنا الدفاعية 5.5 مليار دولار. ( روسيا اليوم)