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بلينكن يبحث مع ملك البحرين سبل وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:07
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أكد عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ 7 تشرين أول الماضي.

 

جاء ذلك خلال لقائهما بالمنامة اليوم، ضمن جولة يجريها بلينكن بالمنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

 

واستقبل ملك البحرين في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، بلينكن، بـ"مناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة"، وفق المصدر ذاته.

 

واستعرض الجانبان "مسار العلاقات الثنائية، ووسائل تطويرها وتنميتها، وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات".

 

وجرى خلال اللقاء "بحث التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة".

 

وأكد ملك البحرين، على "ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم". ( الأناضول)

 

 

 

 
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