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حركة الشباب تأسر مروحية أممية مع عمال إغاثة في وسط الصومال

Lebanon 24
10-01-2024 | 13:25
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نفذت مروحية تابعة للأمم المتحدة اليوم، هبوطا اضطراريا في منطقة تسيطر عليها حركة "الشباب" في الصومال.

 

وقال متحدث الشرطة الصومالية صادق عدن دوديشو، إن المروحية كانت تقل موظفين من الأمم المتحدة.

 

وأضاف أن المروحية نفذت هبوطاً اضطراريا في منطقة جلجادود (وسط) الخاضعة لسيطرة حركة "الشباب".

 

وزعمت وسائل إعلام محلية أن عناصر من حركة "الشباب" احتجزوا المروحية والموظفين الذين كانوا على متنها. 

 

من جانبه، أكد محمد عبدي آدان، وزير أمن ولاية غالمودوغ، الحادثة قائلا إن "المروحية هبطت قرب مدينة هندهير بمنطقة جلجادود، نتيجة عطل فني". 

  

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد "الشباب" التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص. ( الأناضول)

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