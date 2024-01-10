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حماس: الحديث عن خروج الفصائل من قطاع غزة "وهم"

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:05
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أعلن أسامة حمدان القيادي بحركة «حماس»، اليوم، أن مناطق شمال قطاع غزة وصلت إلى حد ما وصفها بأنها «المجاعة الفعلية».

 

وقال حمدان، في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، إن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة لن يعودوا لذويهم أحياء ما لم يستجب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشروط الحركة التي تتمثل في الوقف الشامل والكامل للحرب.

 

ونفى حمدان ما تردد عن مبادرة قطرية لاستئناف التفاوض حول تبادل الأسرى والمحتجزين، وقال: «لا مبادرات مقبولة ما لم تقم أساسا على الوقف الكامل للحرب على غزة».

 
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وشدد حمدان على رفض خروج قيادات حركة «حماس» من قطاع غزة، وقال إن الحديث عن خروج الفصائل الفلسطينية من أرضها "وهم".

( وكالات)
 

 

 

 

 

 

 

 

ودعا حمدان محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوخ لما سماها «إملاءات وضغوط» الإدارة الأميركية. وأضاف: «ندعو الإدارة الأميركية مجددا إلى التوقف عن سياساتها التي تعطل جهود إنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة، والعمل فورا على وقف هذا العدوان، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية» لصالح إسرائيل.

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