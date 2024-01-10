Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي يدين الحوثيين

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1150921-638405186155638764.jpeg
Doc-P-1150921-638405186155638764.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، على قرار إدانة، يدعو إلى وقف فوري للهجمات التي تشنها الحوثييي على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر.

 

واستند النص إلى مشروع بيان رئاسي اقترحته اليابان والولايات المتحدة في 26 كانون الأول 2023، ولم يتمكن الأعضاء من الاتفاق عليه.

 

يدين مشروع القرار بأشد العبارات ما لا يقل عن 24 هجوما للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 تشرين الثاني 2023 ، ويطالب الحوثييي بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وكذلك إطلاق سراح قائد سفينة غالاكسي وطاقمه.

 

وأشار مشروع النص على وجوب احترام ممارسة السفن التجارية لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.

 

وأكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

 
Advertisement

ويدين توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع للحوثيين في انتهاك للقرار 2216. ويدعو إلى مزيد من التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لمزيد من الهجمات.

( سكاي نيوز)

 

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-01-10
19:00 | 2024-01-10
18:00 | 2024-01-10
17:13 | 2024-01-10
16:34 | 2024-01-10
16:30 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24