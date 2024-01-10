مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي يدين الحوثيين

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، على قرار إدانة، يدعو إلى وقف فوري للهجمات التي تشنها الحوثييي على سفن الشحن والناقلات التجارية في البحر الأحمر.

واستند النص إلى مشروع بيان رئاسي اقترحته اليابان والولايات المتحدة في 26 كانون الأول 2023، ولم يتمكن الأعضاء من الاتفاق عليه.

يدين مشروع القرار بأشد العبارات ما لا يقل عن 24 هجوما للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 تشرين الثاني 2023 ، ويطالب الحوثييي بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وكذلك إطلاق سراح قائد سفينة غالاكسي وطاقمه.

وأشار مشروع النص على وجوب احترام ممارسة السفن التجارية لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.

وأكد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

Advertisement

ويدين توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع للحوثيين في انتهاك للقرار 2216. ويدعو إلى مزيد من التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على المواد اللازمة لمزيد من الهجمات.

( سكاي نيوز)