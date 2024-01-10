أدرعي: حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مسؤولان عسكريان في حماس وليسوا صحفيين

زعم الناطق باسم العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، كان ينتمي وصديقه مصطفى ثريا إلى تنظيم سرايا القدس.

واستشهد حمزة الدحدوح مع زميلة مصطفى ثريا أثناء تأدية عملهما الصحفي، حيث قصف العدو الإسرائيلي السيارة التي كانا بداخلها جنوبي قطاع رفح.

Advertisement

ويأتي تعلّيق أدرعي عقب موجة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي التي نددت بقتل إسرائيلي لنجل الصحفي وائل الدحدوح، والذي كان يتابعه على منصته تلغرام حوالي مليون مشترك.

كما زعم أدرعى أن مصطفى ثريا مصور الوكالة الفرنسية يُعدّ أحد عناصر حماس في لواء مدينة غزة، مدعياً العثور على وثيقة من قبل الجيش خلال القتال في غزة تشير إلى الهيكل التنظيمي لجميع عناصر كتيبة القادسية التابعة لحماس، حيث يُذكر اسم مصطفى ثريا إلى جانب وظيفته لدى المنظمة وهي نائب قائد خلية.

وبحسب ما يزعم أدرعي أن حمزة وائل حمدان الدحدوح يعد عنصراً لدى منظمة الجهاد الإسلامي ويرتكب أعمالاً ضد إسرائيل.

وأضاف: "يندرج اسم الدحدوح وفقاً لمستندات تم العثور عليها من قبل الجيش خلال القتال داخل القطاع على قائمة عناصر في مجال الهندسة الإلكترونية والذين يتبعون للجهاد الإسلامي، كما وتشير المستندات إلى تولي الدحدوح سابقاً وظيفة نائب قائد فصيل في كتيبة الزيتون لدى الجهاد الإسلامي وإلى توليه حالياً وظيفة مسؤول إقليمي لدى الوحدة الصاروخية في الحركة.



المصدر: أفيخاي أدرعي







