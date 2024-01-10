Advertisement

عربي-دولي

موسكو وبكين تؤكدان رفضهما لسياسات الغرب

Lebanon 24
10-01-2024 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1150931-638405202143945035.jpg
Doc-P-1150931-638405202143945035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي على رفض روسيا والصين لسياسات الغرب تجاه البلدين، بما في ذلك محاولة ردعهما من خلال العقوبات و"الاستفزازات".

 

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الأربعاء، أنهما "بحثا عددا من القضايا الملحة لجدول الأعمال الدولي، بما فيها الأزمة الأوكرانية والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والوضع حول شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام".

 

وقالت الخارجية الروسية إنه "جرى التأكيد على الرفض المشترك للسياسات الرامية إلى المجابهة، التي يتبعها التكتل الغربي تجاه روسيا والصين، ومحاولات كبح تنميتهما من خلال العقوبات والاستفزازات المتعمدة وغير ذلك من الأساليب غير الشرعية".

 
Advertisement

وأكد الوزيران على "الطابع البناء وغير الموجه ضد أي دول ثالثة للتعاون بين موسكو وبكين في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الصيغ المتعددة الأطراف".

 

وأضافت الخارجية الروسية أن اتصال الوزيرين أكد على "تطابق مواقف البلدين من القضايا العالمية واستعداد الجانبين لمواصلة التنسيق الوثيق على الساحة العالمية".

 

وأشار البيان كذلك إلى أن لافروف ووانغ يي "أشادا بنتائج التعاون في عام 2023، وأعربا عن الارتياح للوتائر العالية لتطور الحوار السياسي والتعاون العملي" بين البلدين في ظروف "عدم الاستقرار الجيوسياسي العام" في العالم.

 

وأعار الوزيران اهتماما خاصا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليه على المستوى السياسي الأعلى.

 

وأكدا على الأهمية الخاصة للتعاون الاستراتيجي الروسي الصيني بالنسبة لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وإرساء أسس ثابتة للأمن الأوراسي.

( روسيا اليوم)

 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:31 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-01-10
19:00 | 2024-01-10
18:00 | 2024-01-10
17:13 | 2024-01-10
16:34 | 2024-01-10
16:30 | 2024-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24